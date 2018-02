Achtereekte wordt gehuldigd in Lettele

Schaatsster Carlijn Achtereekte, verrassend winnares van het olympisch goud op de 3000 meter in Zuid-Korea, wordt op 4 maart gehuldigd in haar woonplaats Lettele. Vanuit de lokale gemeenschap is een comité opgericht dat de huldiging voorbereidt, laat een woordvoerder van de gemeente Deventer weten.

Lettele is een klein Sallands plattelandsdorp in de gemeente Deventer. In en om het plaatsje, dat ook in het nieuws kwam door koe Hermien, wonen bijna 1200 mensen.

De 28-jarige Achtereekte schaatste zaterdag op het ijs van de Gangneung Oval een indrukwekkende rit waaraan niemand kon tippen.