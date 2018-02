Opsporing Verzocht eenmalig vanuit Landgraaf

Opsporing Verzocht verruilt eenmalig de studio in Hilversum voor het gemeentehuis in Landgraaf. Het tv-programma besteedt volgende week dinsdag vanuit de Limburgse gemeente extra aandacht aan het DNA-verwantschapsonderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.

Volgens het programma is de medewerking van de plaatselijke bevolking ,,cruciaal” voor het slagen van het onderzoek. In de uitzending blikt Opsporing Verzocht terug op de gebeurtenissen rondom 11 augustus 1998 toen de elfjarige jongen levenloos werd aangetroffen in een dennenbosje op de Brunssummerheide. Daarnaast geeft het programma uitleg over hoe een DNA-verwantschapsonderzoek werkt.

Het grootschalige onderzoek begint vier dagen na de uitzending. 21.500 mannen zijn uitgenodigd om mee te doen aan het DNA-onderzoek. Het grootste deel woont in de omgeving van Landgraaf.