Ouderen uitgedaagd tot 40 dagen alcoholvrij

Ouderen grijpen steeds makkelijker naar een wijntje, borrel of een glas bier. Van de 55-plussers drinkt 84 procent zowel doordeweeks als in het weekend. In 2016 kwamen naar schatting 5000 55-plussers op de eerste hulp terecht na een ongeluk waarbij alcohol in het spel was. Dat waren er 2000 meer dan in 2013.

Ouderenbond KBO-PCOB roept voor het derde jaar op rij mensen op om gedurende de vastentijd veertig dagen niet te drinken. De alcoholvrije periode gaat woensdag in, de dag na het einde van het carnaval.

Ouderen die de uitdaging aan willen gaan, krijgen een speldje toegestuurd met de tekst ’40 dagen geen druppel’. De deelnemers wordt gevraagd het speldje zichtbaar te dragen. ,,Zo maakt u het initiatief herkenbaar voor uw omgeving”, aldus de ouderenbond. Wie meedoet met een groep maakt kans op 24 flessen mousserende wijn. Alcoholvrij uiteraard.

Maandag ontvangt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid het eerste speldje uit handen van Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. Bekende Nederlanders als tv-persoonlijkheden Hella van der Wijst en Leo Fijen, priester Antoine Bodar, politicus Henk Krol en voormalig politiek verslaggeefster Wouke van Scherrenburg steunen de actie.