Ronnie Flex wint twee Edisons

Rapper Ronnie Flex is maandagavond twee keer in de prijzen gevallen bij de Edison Pop 2018 in de Amsterdamse Gashouder. Hij won in de categorie Hiphop en Album met zijn plaat Rémi. Volgens de jury is Ronnie Flex uitgegroeid tot het ,,artistiek imponerende, boeiende en uitgesproken boegbeeld van een ongekend succesvolle nieuwe generatie hiphopartiesten”.

,,Rémi is een modern meesterwerk”, roemt de jury het album. ,,Een plaat die met de luisteraar meegroeit, vol talloze spannende muzikale details en terzijdes, waarop Ronnie Flex ook binnen de nummers zelf voortdurend de overlap opzoekt tussen muziekgenres, continu jagend op zoek naar nieuwe inspiratie en het verder perfectioneren van zijn sublieme sound.”

De oeuvreprijs ging naar Extince. ,,Deze pionier inspireerde in zijn inmiddels meer dan dertig jaar durende carrière complete generaties rappers met zijn ijzersterke singles, zijn klassieke albums en met zijn humor en openhartigheid, als een flexibele, briljante verteller en jongleur met taal, met een fijn gevoel voor muziek en melodie, voor pakkende punchlines en producties, en voor ritme en cadans”, aldus de jury. ,,De populariteit van zijn debuutsingle Spraakwater legde in 1995 de basis voor het succes van het toen net beginnende label Top Notch, dat inmiddels al jaren de toon zet in de nationale muziekindustrie.”

Verder won Chef’Special de Edison Pop en ging DI-RECT naar huis met de prijs in de categorie Rock. Andere Edisons gingen naar Yellow Claw (Dance), Thomas Azier (Alternative), Roxeanne Hazes (Nederlandstalig), Tino Martin (Volksmuziek), Naaz met regisseur Folkert Verdoorn (Videoclip) en Wulf (Song).

De Edison Popprijzen worden sinds 1960 uitgereikt. Alle categorieën zijn juryprijzen die zich uitsluitend richten op artiesten van Nederlandse bodem.