Sportbeleid belangrijk verkiezingsthema

Sportbeleid is voor een op de vijf kiesgerechtigden een belangrijk thema voor hun keuze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut in opdracht van Sportcampagneteam NL.

Ruim 40 procent van de mensen die op 21 maart mogen stemmen wil dat hun gemeente meer investeert in schoolzwemmen. Een ongeveer even grote groep vindt dat de gemeente niet hoeft te bezuinigen op het sport- en beweegbeleid. Aan de vooravond van de vorige gemeenteverkiezingen in 2014 vond nog maar een kwart dat hun gemeente het sportbeleid helemaal niet hoefde te korten.

Als de gemeente toch moet bezuinigen, kan dit het best op topsport, zegt een op de vier kiesgerechtigden.

Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12.