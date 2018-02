Tickets voor concerten Justin Timberlake op

De twee concerten die Justin Timberlake deze zomer in Nederland geeft, waren maandag binnen een uur vrijwel uitverkocht. Volgens concertorganisator Mojo maken liefhebbers alleen nog kans op enkele losse kaartjes als een reservering niet doorgaat.

Timberlake treedt op 15 juli op in Ziggo Dome in Amsterdam en op 24 augustus in GelreDome in Arnhem. Om tien uur maandagochtend startte de kaartverkoop op internet. Sites waar tickets besteld konden worden, waren al lang voor dat tijdstip zeer moeilijk bereikbaar. Fans die wel verder kwamen, moesten lang wachten op een bevestiging van hun reservering.

De concerten van Timberlake maken deel uit van zijn Europese tournee. De zanger trad in 2014 ook op in Arnhem. Dat leidde toen tot verkeersopstoppingen rond de Gelderse stad.