Door een brand in een flat met vier woonlagen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel is een aantal woningen zondagavond ontruimd. In totaal moesten vijftien mensen het pand verlaten. Niemand raakte gewond.

De brandweer had de brand snel onder controle. De bewoners van het appartement waar de brand uitbrak kunnen niet terug naar huis. Van drie omliggende woningen is het nog niet zeker over de mensen kunnen terugkeren.