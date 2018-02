Zijlstra betuigt spijt over leugen

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken betuigt spijt over de leugen die hij heeft verteld over zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

,,Het was dom, onverstandig en het spijt me dat ik het op deze manier heb aangepakt”, aldus Zijlstra. De minister had na onderzoek door de Volkskrant al toegegeven dat hij Poetin in 2006 niet zelf had horen praten over een ‘Groot-Rusland’, maar dat hij het alleen van iemand anders had gehoord.

In een eerdere verklaring had hij dit al ,,onverstandig genoemd”.