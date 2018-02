‘Zijlstra interpreteerde Poetin ook verkeerd’

Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra heeft de uitspraken van Vladimir Poetin over een Groot-Rusland ,,verkeerd geïnterpreteerd”. Dat zegt voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer tegen de Volkskrant.

Van der Veer bevestigt daarmee dat hij de bron is op wiens verhaal Zijlstra zijn gewraakte uitspraken over Vladimir Poetin baseerde. De Shell-topman die in 2006 wél aanwezig was bij de ontmoeting met Poetin, zegt dat diens woorden ‘historisch’ bedoeld waren, en niet een blijk waren van militaire ambities. Van der Veer heeft Zijlstra in 2014 verteld over de speech van Poetin.

De uitleg die Van der Veer aan zijn eigen woorden geeft is een nieuwe tegenslag voor Zijlstra. De minister verweerde zich maandag immers door te zeggen dat hij weliswaar had gelogen over zijn eigen rol, maar dat de inhoud van zijn waarschuwing over Rusland wel klopte.

Zijlstra betuigde eerder maandag spijt over de leugen die hij had verteld over zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. ,,Het was dom, onverstandig en het spijt me dat ik het op deze manier heb aangepakt”, zei hij.

De minister moet zich dinsdag verantwoorden tijdens een debat in de Tweede Kamer.