De Jonge spreekt verspreider suïcidepoeder aan

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat ,,een indringend gesprek” voeren met de verspreider van een dodelijk poeder onder mensen die een eind aan hun leven willen maken. Maar deze Coöperatie Laatste Wil (CLW) kan pas vervolgd worden als er echt een strafbaar feit is gepleegd, stelt De Jonge.

SGP-leider Kees van der Staaij wilde van De Jonge weten of die niet kan ingrijpen. Hij vroeg zich vertwijfeld af of ,,er dan eerst doden moeten vallen”. Dat ,,ongemakkelijke gevoel” deelt De Jonge naar eigen zeggen met de SGP-voorman. Hij noemde de plannen van CLW ,,zeer ongewenst, over het randje van onverantwoord en mogelijk ook strafbaar”. Maar of het nodig is de wet te wijzigen om de praktijken van de Coöperatie te kunnen aanpakken, zoals Van der Staaij opperde, valt volgens De Jonge nog te bezien.

De voorgangers van De Jonge hebben de Coöperatie al gewaarschuwd dat die zich aan een strafbaar feit dreigt te bezondigen. De Jonge gaat met de organisatie praten om die waarschuwing nog eens te onderstrepen.