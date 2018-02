Deel oppositie voor motie wantrouwen Rutte

De motie van wantrouwen van de PVV tegen premier Mark Rutte heeft steun gekregen van een deel van de oppositie in de Tweede Kamer. Behalve de PVV zelf, stemden SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, DENK en 50PLUS voor.

In totaal 43 Kamerleden steunden de motie van wantrouwen, terwijl 101 Kamerleden tegen stemden.

De partij van Geert Wilders kwam met de motie van wantrouwen omdat Rutte de Tweede Kamer niet direct heeft geïnformeerd over de leugen van minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Die stapte dinsdag op nadat hij had moeten toegeven dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid in het buitenhuis van de Russische president Vladimir Poetin in 2006.

Volgens de PVV had de premier de plicht om de Kamer te informeren. Dit gaat over de ,,kern van het functioneren” van de Kamer, meent Wilders.