Eerste Kamer stemt in met nieuwe donorwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een nieuw systeem voor actieve donorregistratie. Na weken van debat stemden 38 senatoren voor en 36 tegen. De stemming is een overwinning voor Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66), die zich de afgelopen jaren sterk maakte voor een nieuw donorsysteem. De donorwet van D66 houdt in dat iedereen orgaandonor is, tenzij hij of zij bezwaar maakt. De nabestaanden houden echter een belangrijke stem in het kapittel.

De stemming volgde op een langdurige derde termijn, waarin de PvdA een motie indiende om de positie van nabestaanden duidelijker te regelen. Die motie werd aangenomen.

De donorwet werd in de Tweede Kamer maar met krappe meerderheid aangenomen en lag ook in de senaat zeer gevoelig. In veel fracties werd verdeeld gestemd, zoals in de VVD, het CDA en de PvdA. Bij de SP was senator Ada Gerkens dinsdag afwezig. Volgens fractieleider Hans-Martin Don heeft zij principiële bezwaren tegen de wet, maar wilde zij ‘om politieke redenen’ niet tegenstemmen.