Het is een smerige streek, vindt Holleeder

Het kwam voor Willem Holleeder als ,,een donderslag bij heldere hemel” toen hij in 2015 hoorde dat zijn zussen Astrid en Sonja naar justitie waren gestapt om belastend over hem te verklaren. ,,Ik was verbijsterd. Ik dacht dat ik droomde”, zei ‘De Neus’ dinsdag aan het begin van de vijfde zittingsdag in zijn strafproces.

,,Dat we af en toe ruzie hadden: okee”, zei Holleeder. ,,Maar dat ze zo zijn gaan liegen, is wel het ergste dat ik heb meegemaakt. Ik heb altijd alles gedaan voor mijn familie. En dan wordt me zo’n smerige streek geleverd.”

Zijn jongste zus Astrid ,,zit overal achter”, aldus Holleeder. ,,Zij is gewoon uit op het geld. Dat is ze altijd al geweest. Ze heeft Judas geschreven voor het geld. Ze had zelfs een aandeel in de film over de Heinekenontvoering. Jan Boellaard krijgt niets, Frans Meijer krijgt niets en ik krijg niets. Dat is toch te gek voor woorden?”

De rechtbank praat dinsdag met Holleeder over de periode tussen begin 2012 en eind 2014, toen hij op vrije voeten was na het uitzitten van zijn straf voor de afpersing van onder andere vastgoedman Willem Endstra. Ook een deel van de verklaringen die zijn zussen aflegden komt aan bod.