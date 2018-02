Holleeder haalt opnieuw hard uit naar zus

Willem Holleeder heeft opnieuw hard uitgehaald naar zijn zus Astrid. Volgens ‘De Neus’ heeft zij een lange reeks verzinsels aan elkaar geregen in een poging haar broer levenslang achter de tralies te krijgen en daarbij zijn andere zus Sonja en zijn ex Sandra den Hartog voor haar karretje gespannen. ,,Het zijn allemaal smerige leugens en misselijke verklaringen”, aldus Holleeder dinsdag.

Op de vijfde dag van zijn strafzaak beklaagde Holleeder (59) zich dat zijn naam ,,al drie jaar door het slijk wordt gehaald’. Allemaal ,,om van me af te komen”. Zijn zus Astrid is louter uit op geld, zei hij. ,,Dat is haar drijfveer, altijd geweest. Ze wilde net zo kunnen leven als Sonja. Altijd alles kunnen kopen. Daarom heeft ze ‘Judas’ geschreven. Nu heeft ze geld. Ik hoop dat ze er gelukkig mee is.”

In het autobiografische ‘Judas’ vertelt Astrid Holleeder over het beklemmende leven dat ze met haar broer zegt te hebben gehad. Maar volgens haar broer wordt in het boek het ene onzinverhaal na het andere opgehangen.

Ronduit furieus toonde Holleeder zich op het moment dat ter sprake kwam hoe hij het zoontje van zijn zus Sandra en Cor van Hout een pistool op het hoofd zou hebben gezet. ,,Het is een van de smerigste dingen die zijn gezegd. Echt een smerige, vieze leugen. Ik houd van die kinderen. En die kinderen houden van mij.”

Holleeder zei dat zijn zus Astrid de geheime opnamen die zij maakte van hun onderlinge gesprekken bewust stuurde en manipuleerde. ,,Het is onzin dat ik haar in vertrouwen nam of dat ik haar advies vroeg. Ik had goede advocaten, die adviseerden mij.”

Hij vond het ,,onbegrijpelijk” wat hem is overkomen. ,,Ik snap er niets van. We waren een hele hechte familie.”

Dinsdagmiddag gaat het proces verder.