Ook huisartsen voor aanpakken tabaksindustrie

Ook huisartsen en tandartsen scharen zich achter de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie. Dat hebben diverse beroepsverenigingen dinsdag bekendgemaakt.

,,Roken is de belangrijkste enkelvoudige verklaring van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland. Als huisartsen willen we bijdragen aan een gezonde samenleving en daarom steunen we deze aangifte”, aldus Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, sluiten zich daarbij aan.

Strafrechtadvocate Ficq deed in 2016 namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. Onlangs sloten onder meer kinderartsen, verslavingszorg en medische centra zich aan bij de aangifte.

De huisartsen zeggen dagelijks te maken te hebben met mensen met een rookverslaving. De klachten variëren van hoesten, tot maagklachten tot niet zwanger kunnen raken. Roken kan onder meer leiden tot een hartinfarct, darmkanker, blaaskanker en longkanker. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking rookt, wat neerkomt op gemiddeld 400 mensen per huisartsenpraktijk. Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Huisartsen zeggen daarom zeer betrokken te zijn bij deze problematiek.

,,Dat bleek ook uit het overgrote deel van de reacties op de peiling die het NHG vorige week hield onder de achterban over meedoen met de aangifte”, aldus het NHG. Ook tandartsen zien dagelijks de gevolgen van roken, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). ,,Het is slecht voor je tandvlees, maar kan ook leiden tot mond- en keelkanker.”