Oppositie: waarom TK niet eerder ingelicht

De oppositie zit met twee vragen over de kwestie-Zijlstra. Waarom heeft premier Mark Rutte gewacht met het informeren van de Tweede Kamer nadat minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) hem had verteld over zijn leugen. Ten tweede wil de oppositie weten hoe het kabinet de reputatie van Nederland gaat herstellen.

Na het aftreden van Zijlstra debatteert de Tweede Kamer met de premier over de kwestie. De VVD-minister trad af omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

,,Wat betekent dit voor de geloofwaardigheid van Nederland”, vroeg Lilian Marijnissen (SP). Internationaal heeft de reputatie van ons land een ,,enorme klap” gekregen, zei Tunahan Kuzu (DENK). Lodewijk Asscher van de PvdA wilde weten welke afweging de premier heeft gemaakt om de Kamer niet te informeren toen hij van Zijlstra over de leugen hoorde.