Provincie steekt miljoenen extra in sneltram

De Provinciale Staten van Utrecht hebben ingestemd met de 64 miljoen euro extra voor de aanleg van de Uithoflijn. Bovendien reserveert de provincie 13,7 miljoen euro voor het geval er opnieuw meer kosten zijn voor de aanleg van de nieuwe sneltram tussen station Utrecht Centraal en De Uithof.

Dat is de uitkomst van een urenlang debat over het ov-project. Tienduizenden patiënten, werknemers en studenten reizen elke dag met het openbaar vervoer naar het Science Park (De Uithof). Nu nog zitten zij als ‘sardientjes in een blik’ in buslijn 12. De tram moet hen verlichting bieden.

Alle partijen vonden het belangrijk dat het project wordt afgerond, al zijn de consequenties van het extra budget nog niet duidelijk. D66: ,,We kunnen nu niet meer terug.” In de Uithoflijn is al ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd.

Afgelopen vrijdag stapte verantwoordelijk gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof op vanwege het debacle. De partijen hadden haar graag om uitleg gevraagd, maar hebben die kans niet gekregen.

Ook de gemeente Utrecht draait op voor extra kosten. Zij steekt nog eens 25 miljoen euro in dit ov-project.

De Gedeputeerde Staten moeten van PS opnieuw onderhandelen met de gemeente over de verdeelsleutel. Nu nog vangt de provincie het grootste gat op, maar volgens een aantal partijen is de gemeente verantwoordelijk voor de overschrijding.

,,De falende wethouders in Utrecht blijven zitten. Wij hoeven niet hun straatje schoon te vegen. De vervuiler betaalt”, aldus de PVV-fractie. Het debat in de gemeenteraad leverde onlangs weinig vuurwerk op.