‘Relaas Zijlstra past in anti-Russisch beeld’

De Russische ambassade in Den Haag spreekt in een persverklaring over constante propaganda van misinterpretaties over Ruslands ‘agressieve intenties’ in de Nederlandse publieke opinie. ,,Dit is ook de reden achter het hele verhaal van de veronderstelde ontmoeting tussen minister Zijlstra en president Poetin”, schrijft de ambassade.

,,In Nederland wordt Rusland beschuldigd van het verspreiden van desinformatie. Nederlandse ambtenaren doen voortdurend dit soort ongefundeerde uitspraken.” Nederlandse media zouden gewillig en kritiekloos het idee verspreiden dat de Russische autoriteiten geobsedeerd zijn met de creatie van een Groot Rusland. ,,Is dat geen voorbeeld van nepnieuws gericht tegen ons land?”, vraagt de ambassade zich af.

De ambassade wil niet reageren op de beoordeling van het verhaal van minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) door Nederlandse politici. ,,We beschouwen dit als een binnenlandse aangelegenheid van Nederland”, schrijft de ambassade.