Ruim 2,1 miljoen zien Wüst goud winnen

De gouden rit op de 1500 meter van schaatsster Irene Wüst is maandag door ruim 2,1 miljoen mensen bekeken, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. In het Zuid-Koreaanse Gangneung veroverde Wüst voor de vijfde keer in haar loopbaan goud bij de Olympische Spelen, de Nederlandse Marrit Leenstra behaalde brons.

De race trok vele miljoenen kijkers ondanks dat deze overdag werd uitgezonden, een moment waarop veel mensen op hun werk zijn. In Zuid-Korea is het acht uur later dan in Nederland.

Alleen het NOS-achtuurjournaal van 20.00 uur trok maandag meer kijkers: ruim 2,5 miljoen.