Russisch ministerie hekelt Nederlandse media

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken haalt dinsdagochtend in een persverklaring uit naar de Nederlandse media. De relatie tussen Nederland en Rusland zou ,,overschaduwd” worden door een ,,ongekende anti-Russische veldtocht” van de Nederlandse media.

Het Russische ministerie schrijft dat minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) woensdag een werkbezoek aan Rusland zal afleggen. Opmerkelijk genoeg staat er niets in het persbericht over de uitspraken van Zijlstra. Maandag onthulde de Volkskrant dat de VVD’er gelogen heeft over een ontmoeting met president Poetin.

In het persbericht wijst het Russische ministerie onder andere het ,,vooringenomen onderzoek” naar vlucht MH17 als reden aan voor de slecht relatie tussen beide landen.

,,Ondanks de officiële lijn van Den Haag” zou het Nederlandse bedrijfsleven wel goed samenwerken met de Russen. Shell, Unilever en Philips worden genoemd als voorbeelden daarvan.