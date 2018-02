Rutte snapt besluit Zijlstra

Premier Mark Rutte snapt het besluit van VVD-partijgenoot Halbe Zijlstra om af te treden als minister van Buitenlandse Zaken. De vraag was of hij in het buitenland nog wel genoeg gezag zou hebben.

Dat zou inderdaad heel ingewikkeld zijn, aldus Rutte. ,,Ik snapte zijn afweging. Het is zijn besluit.”

Hij noemde het geen verkeerde inschatting om, toen de kwestie naar buiten kwam, pal achter Zijlstra te gaan staan: ,,Je mag niet liegen, dat is een zonde. Maar ik vond het in deze kwestie geen doodzonde.”

Rutte vindt dat Zijlstra het als minister ,,boven verwachting” goed heeft gedaan. Ook leek hij ,,prachtige jaren” voor de boeg te hebben als vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland.

De VVD-leider roemt Zijlstra als fantastische VVD-fractievoorzitter. Ook vindt hij Zijlstra een van de belangrijke architecten van deze coalitie die ,,onvermoeid heeft gewerkt om dit kabinet tot stand te brengen. Zeven maanden lang. Iedere dag weer en weer en weer.”

Rutte zegt het er persoonlijk heel moeilijk mee te hebben. Zijlstra is een persoon waar hij ,,heel veel emotie bij voelt, heel veel vriendschap.” Volgens Rutte was er een totaal vertrouwen, en daarom waren ze ,,zo’n sterk duo”.

Volgens Rutte konden ruzies en spanningen worden uitgepraat. ,,Er was nooit enige twijfel dat we elkaar vertrouwden en dat we aan het einde van de dag weer samen de deur doorgingen. Dat is heel bijzonder. Halbe is wat dat betreft voor mij nummer één.”