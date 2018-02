Zijlstra blijft bij inhoud verhaal Poetin

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken blijft erbij dat de inhoud van zijn verhaal over de Russische president Poetin ,,niet ter discussie staat”. Hij laat dit weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden.

Zijlstra verantwoordt zich dinsdag voor zijn verzinsel dat hij aanwezig was geweest in het buitenhuis van Poetin. Hij zou daar in 2006 de Russische president hebben horen praten over een ‘Groot-Rusland’ en welke landen buiten Rusland Poetin daaronder zou hebben verstaan. Volgens Zijlstra heeft Poetin het niet bij woorden gelaten.

Hoewel Zijlstra niet aanwezig was, en hij er in werkelijkheid pas in 2014 van hoorde, blijft hij bij de strekking van het verhaal. Hij beroept zich daarbij op zijn bron, oud-Shell-topman Jeroen van der Veer, die wel bij de bijeenkomst met Poetin was.

In een toelichting aan de Volkskrant heeft Van der Veer laten weten dat er inderdaad over Groot-Rusland is gesproken, maar ook dat de woorden van de Russische president ‘historisch’ waren bedoeld en niet duidden op een militair verlangen om Rusland uit te breiden.

Volgens Zijlstra zijn er ,,derden die mijn lezing bevestigen”. Wie dit zijn is niet bekend.