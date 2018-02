AzG ontslaat medewerkers om seksueel wangedrag

Bij hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) zijn vorig jaar wereldwijd 24 gevallen geweest van seksueel misbruik of wangedrag. Zeven van deze gevallen vielen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse afdeling van AzG. De organisatie heeft vijf mensen daarvan ontslagen. Wereldwijd zijn twintig medewerkers ontslagen, zei een woordvoerster na berichtgeving van de NOS.

AzG stelt dat een zerotolerancebeleid wordt gevoerd ten aanzien van seksueel wangedrag. ,,Seksueel wangedrag is altijd onacceptabel. Wij doen er dan ook alles aan om onverantwoord gedrag te voorkomen. Ons streven is om voor iedereen een veilige omgeving te creëren: voor onze medewerkers, onze patiënten en voor al die andere mensen waarmee we in contact komen in onze projecten en kantoren”, aldus AzG.

Wereldwijd waren er vorig jaar binnen de organisatie 146 meldingen van ongewenst gedrag. In veertig gevallen is bewezen dat er sprake was van ongewenst gedrag. In 24 van deze gevallen was er sprake van misbruik of seksueel wangedrag, aldus de woordvoerster. Volgens haar ging het in alle gevallen om ongewenst seksueel gedrag tussen collega’s onderling en niet tussen medewerkers en patiënten.

De organisatie zegt elke melding van wangedrag serieus te nemen. ,,Dit zijn afschuwelijke, onacceptabele situaties. Wij doen er bij AzG alles aan om dit te voorkomen. We hebben gedragsregels waaraan je je hoort te houden. Daar zien we op toe en we trainen mensen”, stelt directeur Nelke Manders. ,,Maar als zich toch iets voordoet, dan zijn we zorgvuldig in de opvolging. Transparantie is noodzakelijk. Tegen medewerkers die over de schreef gaan. En voor de slachtoffers die steun nodig hebben.”