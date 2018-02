Gedupeerden chroom-6 vangen bot bij rechter

Oud-medewerkers van Defensie die jarenlang tijdens hun werk zijn blootgesteld aan de gevaarlijke stof chroom-6, moeten hun zaak tegen de Staat uitvechten via de bestuursrechter. Dat is het oordeel van de rechtbank in Maastricht. Die verklaarde de eisers niet-ontvankelijk in de civiele procedure die zij tegen het ministerie hadden aangespannen.

Advocaat Rob Bedaux, die ongeveer honderd van de oud-werknemers vertegenwoordigt, spreekt van een ,,teleurstellend vonnis”. Hij gaat zich beraden op de volgende stap en ziet twee mogelijkheden: in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank of het vonnis volgen en alsnog naar de bestuursrechter stappen. Volgens de rechtbank Limburg gaat de bestuursrechter hierover omdat veel van de eisers voormalige ambtenaren zijn.

Bedaux komt op voor ex-werknemers van zogenoemde POMS-sites in Ter Apel, Coevorden, Vriezenveen, Brunssum en Eygelshoven. Zo’n 2500 werknemers werkten er tussen 1984 en 2006 aan het onderhoud van NAVO-materieel. Daarbij werd gestraald met grit dat de giftige stof chroom-6 bevatte. Volgens Bedaux overleden als gevolg van dit gif 111 oud-werknemers en werden zo’n duizend anderen ernstig ziek.

Weliswaar had Defensie al een coulanceregeling ingesteld waarbij bijna driehonderd mensen een vergoeding kregen. Maar Bedaux wil ook een vergoeding vanaf 9000 euro voor mensen die buiten deze regeling vallen.

,,Deze mensen zijn vergiftigd, ze zijn niet ingelicht over de gevaren en kregen geen medisch onderzoek’’, verweet Bedaux het ministerie van Defensie tijdens de zitting van de rechtbank. Een onrechtmatige daad, vindt de advocaat. En dat valt volgens hem onder de civiele rechter. Bedaux bestrijdt de lezing van de rechtbank dat hij bij de bestuursrechter had moeten zijn. Dan gaat het om een schadebesluit, en daar vroegen wij niet om, aldus Bedaux. ,,Het ging om het niet informeren van de mensen en het niet treffen van maatregelen.”