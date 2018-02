Juffen en meesters blijven meer loon eisen

Zeker 90 procent van de basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe heeft woensdag meegedaan aan de staking in die provincies om meer salaris voor leerkrachten, aldus de organisatoren. Enkele scholen met een strengere christelijke signatuur onthielden zich van de actie.

De actievoerende partijen, verenigd in het PO-Front, gaan hierna gewoon door. Op 14 maart staken Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Als de eisen dan nog steeds niet zijn ingewilligd, wordt er ook nog in andere provincies gestaakt. Eerder is 270 miljoen euro voor salarissen toegezegd, maar dat vinden de actievoerders te weinig. Het PO-Front eist 900 miljoen.

Zo’n 6000 leerkrachten kwamen woensdag op vijf bijeenkomsten af, van wie er 3500 bij die in de Suikerfabriek in Groningen waren.

Her en der waren oplossingen bedacht om leerlingen op te vangen. In enkele schoolgebouwen in Drenthe hielden grootouders zich met de kinderen bezig.