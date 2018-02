Kok: Lubbers stond open voor andere ideeën

Premier Ruud Lubbers stond open voor de opvattingen van andersdenkenden, ook als hij die niet tot de zijne wilde of kon maken. Dat zegt oud-PvdA-politicus en oud-premier Wim Kok. Hij was van 1989 tot 1994 minister van Financiën en vicepremier in het derde kabinet-Lubbers, en daarna diens opvolger.

In het kabinet Lubbers-III stond wederzijds respect centraal, herinnert Kok zich, ,,ook als we van meningen verschilden. Als premier stelde Lubbers – waar dat mogelijk was – zich boven de coalitiepartijen en ook dat heb ik zeer gewaardeerd.”

Ruud Lubbers heeft van 1973, het jaar waarin hij toetrad tot het kabinet-Den Uyl, tot 1994 prominente rollen vervuld in de Nederlandse politiek, aldus Kok. ,,Hartelijk en voorkomend in de omgang en resultaatgericht.”

Kok roemt zijn betrokkenheid bij vraagstukken over internationale migratie, de vluchtelingenproblematiek en klimaat en milieu. ,,Met zijn overlijden is een groot man van ons heengegaan, aan wie Nederland veel dank verschuldigd is.”