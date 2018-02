Leider No Surrender opgepakt bij invallen

Een van de leiders van motorclub No Surrender is woensdag in zijn woning in Hulst opgepakt. De 41-jarige Rico R. wordt er samen met voorman Henk Kuipers, die in december al werd aangehouden en nog vastzit, van verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie. De politie doorzoekt momenteel de woning van de 41-jarige Zeeuw, zijn bedrijf en een café waar clubavonden van No Surrender worden gehouden.

De politie hoopt bij de zoekingen te stuiten op ondersteunend bewijsmateriaal en informatie te verzamelen over criminele activiteiten ,,in georganiseerd verband”.

No Surrender zou onder meer geweldsdelicten hebben gepleegd en verdovende middelen hebben gehad en verhandeld. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Kuipers werd in december opgepakt op verdenking van zware mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Daar komt nu leiding geven aan een criminele organisatie bij. Eerder werd bekend dat Kuipers volgens het Openbaar Ministerie werkte als een soort incassobureau, inclusief bedreigingen in clubkleren.

Rico R. werd eerder samen andere leidinggevenden van No Surrender in verband gebracht met de bedreiging van de misdaadjournalisten John van den Heuvel en Mick van Wely van De Telegraaf. Volgens een politiewoordvoerder heeft zijn arrestatie daar nu niks mee te maken.

No Surrender is een van de motorclubs die het OM wil proberen te verbieden.