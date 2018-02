Politiek Den Haag gedenkt Lubbers

DEN HAAG – Politici hebben geschokt gereageerd op het overlijden van Ruud Lubbers. Fractievoorzitter van D66 Alexander Pechtold noemde hem een ,,markant staatsman”. Minister Kajsa Ollongren (D66) herinnert Lubbers vooral om zijn ‘Lubberiaans taalgebruik

,,Met verdriet kennis genomen van het overlijden van Ruud Lubbers”, laat Pechtold weten. ,,Ons land verliest een groot christendemocraat, spitsvondig taalvernieuwer, markant staatsman, leider in economische crisistijd, overtuigd Europeaan en onbetwiste meester van het compromis.”

,,Oud-premier Ruud Lubbers overleden. De man van de no-nonsense politiek en ‘Lubberiaans’ taalgebruik. Ik leerde hem kennen toen hij in 2010 informateur was”, aldus Ollongren. Lodewijk Asscher, leider van de PvdA noemt Lubbers op Twitter een icoon met een indrukwekkende staat van dienst. ,,Premier van mijn schooljaren. Ik wens zijn familie, vrienden en partij veel sterkte.” Jesse Klaver sluit zich daarbij aan. Op Twitter bedankt de fractieleider van GroenLinks de CDA-corryfee ook voor zijn inzet voor duurzaamheid en vluchtelingen.

Ank Bijleveld, minister van Defensie en partijgenoot wist dat Lubbers ziek was. ,,Maar het nieuws is toch wel heel onverwacht”, zegt ze. ,,Ik ben in de tijd van het derde kabinet-Lubbers in de Tweede Kamer gekomen in een fractie van 54 mensen”, vertelt ze over haar kennismaking met de oud-premier. Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers zegt Lubbers dankbaar te zijn voor zijn onvermoeibare inzet voor ons land en ook voor zijn pleidooien voor betere zorg voor de schepping. ,,De staatsman van mijn jeugd is niet meer.”

,,Ook voor mij de premier van mijn jeugd”, stelt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). “Rotterdams in zijn doortastendheid en nuchtere pragmatisme.” Hij noemt Lubber verder ..een indrukwekkende man”. Hij stelt mooie herinneringen aan hem te hebben vanwege zijn betrokkenheid met Rotterdam.”

,,We gedenken Ruud Lubbers met groot respect”, stelt Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP in de Tweede Kamer. ,,Hij was in lastige tijden langdurig premier met veel vasthoudendheid, creativiteit en toewijding.”

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib noemt het overlijden ,,verdrietig nieuws”. ,,We kennen Ruud Lubbers als een warm en hartelijke man met een groot hart voor onze democratie. Als premier had hij altijd veel respect voor de Tweede Kamer. Hij is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse politiek.”