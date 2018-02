ProRail wil kwart minder wissels

Spoorbeheerder ProRail wil een kwart van de wissels schrappen. Dat zegt topman Pier Eringa in een interview met De Telegraaf. Wissel zijn volgens Eringa vaak erg storingsgevoelig.

In totaal zijn er volgens hem 7000 wissels. „Schrappen van zoveel mogelijk van deze lastige knooppunten betekent ook goedkoper onderhoud. We gaan dit landelijk aanpakken, zonder dat de dienstregeling in gevaar komt. En we willen toch genoeg alternatieve routes houden in het geval van grote incidenten”, zegt Eringa tegen de krant.

Minder wissels betekent ook minder seinen. ,,We willen het spoor verder ontvlechten, zoals we rond Utrecht al hebben gedaan. Daar daalde het aantal wissels van 167 naar 59. De punctualiteit steeg gelijk van 88,5 naar 92 procent”, aldus Eringa.

Er zijn jaarlijks ruim 900 wisselstoringen, waarvan een zestigtal lange vertragingen en veel hinder opleveren. Na zelfmoorden, aanrijdingen en ongevallen op overwegen is dit volgens ProRail de belangrijkste oorzaak van vertraging.