Rutte geschokt door overlijden Lubbers

Premier Mark Rutte is geschokt door het overlijden van voormalig minister-president Ruud Lubbers. Hij roemt de CDA’er om hoe hij Nederland in de jaren tachtig door slecht economisch weer loodste. ,,Nederland verliest een staatsman met een grote statuur.”

Rutte benadrukt dat zijn voorganger niet alleen iemand was die hij uit zijn jeugd kende ,,maar als informateur in 2010 ook betrokken was bij de vorming van het tweede kabinet Rutte. ,,Ik heb hem toen en later leren kennen als een intelligent, wijs en betrokken mens”, aldus de premier. ,,Mijn hart en gedachten zijn nu bij zijn vrouw Ria, zijn kinderen en kleinkinderen. Hen wens ik alle kracht toe die nodig is om dit grote verlies te dragen.”

,,Ruud Lubbers was daarnaast een overtuigd Europeaan en wereldburger. In een tijd die bol stond van de internationale spanningen heeft hij Nederland internationaal een gezicht gegeven. Tot ver buiten onze landsgrenzen werd hij gezien en gewaardeerd.”