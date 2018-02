De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili vestigt zich in Nederland na zijn uitzetting uit Oekraïne. Dat bevestigt zijn advocaat Oscar Hammerstein na diens aankomst op Schiphol.

Hammerstein en Saakasjvili bevinden zich volgens de advocaat bij een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst in Rotterdam om de verblijfspapieren in orde te maken.

De ex-president werd maandag Oekraïne uitgezet en verbleef tot woensdag in Polen.

Saakasjvili is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs, afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen. Volgens Hammerstein is de oud-president van plan zich te vestigen in Amsterdam.

Eerder diende hij volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek in om op basis van gezinshereniging naar Nederland te komen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meldde in december dat Saakasjvili daarvoor in aanmerking komt.

De stateloze Saakasjvili is al een tijd weg uit Georgië en ontpopte zich in Oekraïne als luis in de pels van zijn voormalige bondgenoot, president Petro Porosjenko. De autoriteiten lieten Saakasjvili eerder oppakken vanwege beschuldigingen dat hij betrokken is bij een criminele organisatie. Enkele duizenden mensen gingen de straat op om tegen zijn detentie te protesteren. De rechter stelde hem niet veel later weer op vrije voeten.

Saakasjvili, voormalig gouverneur van de Oekraïense regio Odessa, verweet de overheid grootschalige corruptie. Saakasjvili kreeg eerder de Oekraïense nationaliteit cadeau, maar die is hem weer afgenomen.