Trouwen op de dag van de liefde in Paradiso

Elf stellen geven elkaar woensdag, Valentijnsdag, het ja-woord in Paradiso. Het Amsterdamse poppodium is voor een keer een trouwlocatie vanwege het vijftigjarig bestaan. De belangstelling was groot, maar liefst 250 koppels meldden zich aan. Paradiso selecteerde er elf, die allemaal een bijzondere band hebben met de poptempel.

Na afloop is er een groot trouwfeest waarvoor de stellen ieder 250 gasten mochten uitnodigen. Het is overigens niet voor het eerst dat er wordt getrouwd op deze plek, want het gebouw deed eerder dienst als kerk van de Vrije Gemeente.

Ook voor de bloemisten is Valentijnsdag weer aanpoten. Bloemenveiling Royal Flora Holland spreekt van een van de drukste weken van het jaar. Deze keer worden er waarschijnlijk 300 miljoen bloemen en ruim 25 miljoen planten verhandeld, waarvan een deel voor het buitenland is bestemd. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van een normale week.