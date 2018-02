Amsterdam lokt nieuwe leraar met beurs

Om een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken, gaat Amsterdam beurzen uitkeren aan startende en herintredende leraren. Daarvoor heeft de gemeente voor dit jaar en volgend jaar in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Pabostudenten en zijinstromers kunnen studiekosten vergoed krijgen en herintreders kunnen bij terugkeer compensatie krijgen voor gederfde inkomsten. Onderwijswethouder Simone Kukenheim: ,,Met name voor herintreders en zijinstromers is de financiĆ«le drempel vaak te hoog om ook echt de stap te nemen het onderwijs in te gaan. Ik hoop met deze beurzen die drempel weg te nemen.”

Het Amsterdamse onderwijs kampt met een lerarentekort. Deels komt dat door een gebrek aan betaalbare woonruimte en hoge reiskosten. Het college heeft daarom al andere maatregelen genomen om leraren te werven, zoals het vergoeden van reiskosten, het regelen van parkeerplaatsen bij scholen en het beschikbaar stellen van honderd woningen voor startende leraren.