Chaotisch referendumdebat dinsdag verder

Het debat in de Tweede Kamer over afschaffing van het raadgevend referendum is donderdag chaotisch geëindigd. De voltallige oppositie wil meer toelichting van de Raad van State over het eerder gegeven advies over de intrekkingswet. Na veel gesteggel tussen de oppositie- en de coalitiepartijen werd besloten de toelichting te vragen en het debat dinsdag te hervatten.

De oppositie was van meet af aan fel. ,,Een dikke vinger naar de bevolking’’, noemde SP-Kamerlid Ronald van Raak de voorgenomen afschaffing van het raadgevend referendum. Dat het als het aan het kabinet ligt niet mogelijk is om over de intrekking nog een referendum te houden kon bij de oppositie ook op weinig begrip rekenen.

Vooral D66 moest het ontgelden. De coalitiepartij was altijd voor het referendum, maar wil het inmiddels afschaffen. Nevin Özütok van GroenLinks wijst erop dat het referendum het ,,kroonjuweel” was van D66, die er na het afschaffen niets nieuws tegenover zet.

Rob Jetten van D66 verdedigde het nieuwe standpunt. Volgens hem is het referendum niet het goede instrument gebleken om de democratie te versterken. Ook is hij tegen het houden van een referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum zelf. Hij vindt zo’n constructie niet uit te leggen.

PVV-Kamerlid Martin Bosma had naar eigen zeggen zijn begrafenispak aangetrokken op deze ,,zwarte dag”. Volgens hem wordt een einde gemaakt aan de eerste echte vernieuwing van het politieke bestel sinds de negentiende eeuw.

Na uren debat vroeg de voltallige oppositie het debat te schorsen en de Raad van State om verdere uitleg van het eerdere advies te geven. De coalitiepartijen verzetten zich in eerste instantie, maar stemden uiteindelijk toch in met het verzoek. Het nadere advies moet er voor dinsdag zijn, als het debat wordt hervat. De stemming over de intrekking staat vooralsnog voor donderdag gepland.