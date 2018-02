Crowdfunding voor Men-Struatie challenge gestart

Menstruatieklachten horen er nu eenmaal bij, toch? Neem wat pijnstillers en dan kan je gewoon naar school. Zulke pvattingen geven meisjes een verkeerd beeld van wat normale menstruatieklachten zijn. Zestig tot tachtig procent van hen heeft een vorm van dysmenorroe, oftewel menstruatiepijn. Tijd voor de Men-Struatie challenge op scholen, aldus menstruatiedeskundige Peter de Vroed.

Het is hoog tijd dat er meer bewustzijn komt op scholen over de invloed van de menstruatiecyclus op jonge meiden, aldus Peter. Hij is auteur van het boek ‘Men-Struatie, de grote ontkenning’ en zet zich al jaren in om menstruatie op de agenda te zetten. “De invloed van de menstruatiecyclus op leerprestaties en algemeen welzijn wordt zwaar onderschat. Het kan echt anders.”

De cijfers liegen er niet om. Een op de tien vrouwen leidt aan de ziekte endometriose. Veel vrouwen lopen jarenlang met klachten rond, omdat ze denken dat het normaal is. Onder jonge meiden meldt 82 procent zich weleens ziek en slikt 61 procent pijnstillers om bijvoorbeeld toch bij gymles aanwezig te kunnen zijn of om een toets te kunnen maken.

Angst voor doorlekken

Daarbij is er veel onzekerheid en schaamte rondom de menstruatie, leiden schoolprestaties eronder, hebben meiden angst dat ze doorlekken en geven ze in een onderzoek aan dat er veel verbeterpunten mogelijk zijn op school. Het belangrijkste verbeterpunt is, meer begrip en educatie.

Men-struatie challenge

Om hier verandering in te brengen, heeft Peter de Men-Struatie challenge bedacht. Hierbij krijgen zowel docenten als leerlingen educatie over de menstruatie. Leuk om te weten: Peter heeft ook al veel mannelijke YouTubers laten ervaren hoe het voelt om ongesteld te zijn:

Om de Men-Struatie challenge op scholen financieel mogelijk te maken is Peter een crowdfunding campagne gestart. Tot nu toe heeft hij 430 euro opgehaald. Hij streeft naar een bedrag van 25.000 euro. Van elke 250 euro die gedoneerd wordt, kan een hele school de educatie krijgen die volgens Peter nodig is. Peter: “Ik hoop dat ouders inzien dat het belangrijk is dat hun dochter zich veilig voelt op school en dat er rekening wordt gehouden met haar behoeftes.”

Al meer dan honderd scholen hebben zich aangemeld voor de Men-Struatie challenge.

Wil jij ook geld doneren? Dat kan via Dreamordonate.com.