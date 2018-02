Ex-staatssecretaris Wallis de Vries overleden

Oud-staatssecretaris en voormalig AVRO-voorzitter, Gerard Wallis de Vries, is op 8 februari thuis in Den Haag op 81-jarige leeftijd overleden. De voormalige VVD-politicus is in besloten kring gecremeerd, heeft zijn familie laten donderdag weten.

Wallis de Vries werkte jarenlang voor de PTT. Zijn politieke loopbaan begon in de Haagse gemeenteraad. Hij was hier vanaf september 1974 wethouder van openbare werken, verkeer en vervoer, monumentenzorg en binnenstadszaken.

In januari 1978 werd hij staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) in het kabinet-Van Agt I. Hierna ging hij begin 1982 aan de slag als baas van de AVRO. Die functie vervulde hij tot oktober 1997.

Gerardus Christiaan Wallis de Vries werd in 1936 in Batavia in Nederlands-Indiƫ geboren.