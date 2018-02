Explosieven Nieuwegein zijn handgranaten

De twee explosieven die donderdag werden gevonden bij een huis in Nieuwegein, zijn handgranaten. Ze zijn allebei meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De beide handgranaten lagen bij een huis aan de Beatrixstraat. Dat huis was vorige week beschoten. Meerdere kogels raakten de woning, terwijl drie mensen binnen waren, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Over de achtergrond van de bewoners wil de politie niets zeggen. Er is nog niemand opgepakt.

De gemeente Nieuwegein heeft het huurhuis per direct gesloten.