Halt richt pijlen op online jeugdcriminelen

Jeugdcriminaliteit speelt zich steeds meer op internet af. Dat signaleert Halt in het jaarverslag over 2017. De instantie heeft daarom het afgelopen jaar diverse proefprojecten opgezet om jongeren die online over de schreef gaan – bijvoorbeeld door naaktfoto’s van anderen rond te sturen of te pesten – te straffen en bewust te maken van veilig en respectvol gedrag op het web.

Directeur Janet ten Hoope schrijft dat Halt kennis over onderwerpen als cybercrime en sexting verder wil uitbreiden. Niet alleen om jongeren die al zijn doorverwezen door politie en justitie aan te pakken, maar ook preventief.

Samen met kenniscentrum Rutgers heeft Halt eind vorig jaar een interventie ontwikkeld om jongeren die online ,,seksueel overschrijdend gedrag” hebben gepleegd bewust te maken van hun gedrag. Gesprekken met de dader en zijn ouders zijn daar een vast onderdeel van, net als het aanbieden van excuses aan het slachtoffer.