De herdenkingsdienst voor de overleden oud-premier Ruud Lubbers wordt dinsdag gehouden in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Een woordvoerder van de familie heeft dat gemeld. Over de invulling van de uitvaart wordt later meer bekendgemaakt.

Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. De CDA’er was van 1982 tot 1994 premier van Nederland.