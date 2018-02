Kramer grijpt mis op 10 km, zilver Bergsma

De olympische schaatsdroom van Sven Kramer is opnieuw in een nachtmerrie geëindigd. De 31-jarige Fries greep bij de Winterspelen in Zuid-Korea op ontluisterende wijze opnieuw naast goud op de 10.000 meter. Hij gaf na 6000 meter de strijd op en eindigde troosteloos als zesde in een tijd van 13.01,02.

Het goud ging naar Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt. Hij reed een tijd van 12,39,77, een olympisch record. De onttroonde titelhouder Jorrit Bergsma pakte zilver met een persoonlijk record van 12.41,98. Het brons was voor de Italiaan Nicola Tumolero (12.54,32).