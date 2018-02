Verpleegkundigen steunen zaak tegen tabak

De grootste beroepsorganisatie in de zorg, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, heeft zich aangesloten bij de partijen die justitie om strafvervolging van de tabaksindustrie vragen. Na een peiling onder leden waaruit veel steun bleek, heeft de organisatie besloten ook aangifte te doen tegen de vier grote tabaksfabrikanten. V&VN telt zo’n 90.000 leden.

,,Verpleegkundigen en verzorgenden hebben in hun werk dagelijks te maken met de schrijnende gevolgen van roken”, zo motiveert voorzitter Henk Bakker het besluit. ,,Wanneer het verslaafd maken van mensen aan banden wordt gelegd, kunnen we voorkomen in plaats van genezen.”

Ook het Longfonds maakte donderdag bekend aangifte te doen. De organisatie wijst op de ,,verschrikkelijke gevolgen” van roken en vindt het ,,de hoogste tijd dat duidelijk wordt wie hieraan schuldig is en dat dit stopt”.

Strafrechtadvocate Bénédicte Ficq kon de afgelopen tijd al tal van maatschappelijke en beroepsorganisaties bijschrijven op haar lijst. Onder meer medische centra, huisartsen, kinderartsen en de verslavingszorg steunen de aangifte. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist naar verwachting volgende week of het de tabaksfabrikanten al dan niet gaat vervolgen.