Loterij schenkt recordbedrag aan goede doelen

Ook dit jaar verdeelt de Postcode Loterij weer ettelijke miljoenen over verschillende goede doelen: 112 organisaties krijgen samen het recordbedrag van 357 miljoen euro uit de lotenverkoop van afgelopen jaar. Dat is bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala in theater Carré in Amsterdam. Vorig jaar werd 341 miljoen euro geschonken aan 110 organisaties.

De grootste eenmalige schenking, bijna 12 miljoen, gaat naar Rutgers, het kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. Rutgers beheert ook de donatiekas van SheDecides, het fonds van oud-minister Lilianne Ploumen voor veilige abortussen en gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Met de schenking gaat Rutgers wereldwijd veilige abortusmiddelen beschikbaar maken en vrouwen in Ethiopië en Kenia voorlichten over voorbehoedsmiddelen.

Ook gaan er miljoenen naar Nederlandse projecten voor mens en natuur. De Waddenvereniging krijgt bijvoorbeeld 5 miljoen voor de aanleg van een vismigratierivier bij de Afsluitdijk. IVN kan rekenen op een bijdrage van 1,8 miljoen voor de aanleg van honderd minibossen. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel krijgt 1 miljoen voor een tweede opvanglocatie in Rotterdam voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van misbruik, uitbuiting of geweld.

Het Nederlandse Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en Stichting Vluchteling krijgen elk 4,3 miljoen euro extra om te gebruiken voor noodhulp bij humanitaire crises, die het gevolg kunnen zijn van zowel oorlog als klimaatverandering.

De avond in Carré werd opgeluisterd door acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio. In een toespraak sprak hij zijn zorgen uit over de onomkeerbare effecten van hebzucht en onverschilligheid. DiCaprio sprak namens de stichting die hij in 1998 heeft opgericht, waarmee hij projecten ondersteunt voor het natuurbehoud. Ook toptennisser Rafael Nadal was van de partij, namens zijn Rafa Nadal Foundation die kinderen met een sociale achterstand helpt.