Meer twijfelaars over sleepwet

Meer Nederlanders zijn gaan twijfelen over de zogeheten sleepwet. Zowel het aantal voorstanders als het aantal tegenstanders is gedaald. De groep die het niet weet, is volgens onderzoeksbureau I&O juist flink gegroeid.

Als het referendum nu werd gehouden, zou 42 procent voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) stemmen en 28 procent tegen. De resterende 30 procent weet het nog niet. Bij de vorige peiling, in oktober, was 51,5 procent voor, 31,9 procent tegen en was 16,6 procent er nog niet uit. Als de twijfelaars niet worden meegerekend, is de verhouding tussen voor- en tegenstanders gelijk gebleven: zo’n 60 procent voor en 40 procent tegen.

Dat de groep twijfelaars groeide, kan volgens I&O komen doordat er de laatste weken wat minder aandacht voor de sleepwet is geweest. ,,Het is naar de achtergrond gedrukt”, aldus onderzoeker Laurens Klein Kranenburg.

De enquĂȘte is begin februari gehouden onder 3576 Nederlanders.