NOC*NSF komt met antwoorden in affaire-Anema

In de geruchtmakende zaak rond schaatscoach Jillert Anema, die inmiddels ook is opgepikt door internationale media, zal sportkoepel NOC*NSF vrijdag in Gangneung meer tekst en uitleg geven. ,,We willen vandaag de focus op de 10 kilometer, die hier vanavond wordt verreden, niet verstoren”, licht een woordvoerder van NOC*NSF in Zuid-Korea toe. ,,Bovendien hebben we ook wat tijd nodig om te onderzoeken en uit te zoeken waarom we vier jaar geleden hebben gedaan wat we destijds deden.”

Anema wilde het bij Sotsji 2014 als coach van de Franse ploeg volgens sportkoepel NOC*NSF op een akkoordje gooien met Nederland voor een onderling mannenduel op de ploegachtervolging. Het voorstel van de Fries werd door de toenmalige chef de mission Maurits Hendriks resoluut en verontwaardigd verworpen. Enkele weken na de Winterspelen in Rusland kreeg Anema schriftelijk een officiële waarschuwing van NOC*NSF.