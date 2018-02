De oudste huisarts van Nederland, Nico van Hasselt (93), is deze week overleden. Zestig jaar lang heeft hij zich tachtig uur per week vanuit zijn praktijk in Buitenveldert ingezet voor zijn patiënten. Dit waren er tot zijn overlijden nog gemiddeld 9.500 per jaar. Daarnaast bracht Van Hasselt zo’n acht huisbezoeken per dag.

Vorig jaar sprak Nieuws.nl Van Hasselt bij hem thuis, waar hij vertelde dat hij tot zo lang als het kon zou blijven werken. Mijn klanten zijn mijn familie en er is geen werk en privé, aldus van Hasselt. Hij heeft altijd een sterk gevoel gehad dat hij hier is om te dienen en om mensen te helpen. “Niet omdat het leuk is of om geld te verdienen, maar ik zie dat als mijn plicht.”

Op zijn 65ste kreeg Van Hasselt te horen dat hij moest stoppen als huisarts, maar hij weigerde dit. Hij vocht het besluit aan. Dit heeft ervoor gezorgd dat de leeftijdsgrens voor huisartsen werd afgeschaft. Wat was zijn geheim? “Ik sta elke dag om zes over zes op en ik slik elke dag een vitaminepil. Misschien komt het ook wel door de goede verzorging van mijn vrouw.”

