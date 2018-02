Politicus Sint Maarten opgepakt voor fraude

Een speciaal anti-corruptieteam heeft op Sint Maarten parlementariër Frans Richardson opgepakt. Richardson is leider van de politieke partij USP, dat bij de laatste verkiezingen in 2016 drie van de vijftien zetels kreeg en deelnam aan de regering van toenmalig premier William Marlin.

De arrestatie van Richardson is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar fraude en corruptie in de haven van het eiland, onder de naam Emerald. De eerste verdachten stonden vorige week voor de rechter. Later deze maand verschijnen ook andere verdachten voor de rechtbank. Het gaat onder meer om parlementariër Chanel Brownbill.

De fraude in de haven gaat voornamelijk om belastingfraude. De Belastingdienst zou zo’n 6 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 3 miljoen euro) zijn misgelopen door schimmige deals. Richardson wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen. Hij zou ook betrokken zijn bij het kopen van stemmen.