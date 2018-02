Rotterdam onderschatte aanleg Hoekse Lijn

De gemeente Rotterdam heeft de ombouw van de Hoekse Lijn van spoorlijn naar metroverbinding ernstig onderschat. Ook was de regie op en coördinatie van het project onvoldoende. Dat staat in een rapport van de Rotterdamse gemeenteraad over de kostenoverschrijding van Hoekse Lijn dat donderdag is vrijgegeven.

De onderzoekers hebben scherpe kritiek op verantwoordelijk D66-wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit). Ondanks dat hij in februari 2017 signalen kreeg dat er problemen bij de aanleg van de lijn, greep hij toen niet voldoende in. Dat deed hij pas in juni.

De ombouw van de spoorlijn naar een metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland zou eigenlijk september 2017 gereed zijn, maar de metro gaat nu in het uiterste geval pas december 2018 rijden. De lijn valt 90 miljoen duurder uit dan begroot.

Volgende week debatteert de raad over het het rapport.