Verkeersborden tegen ongezonde lucht

In zes steden plaatsen burgers donderdag verkeersborden die waarschuwen voor ongezonde lucht. Het gaat om locaties in Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Den Bosch, Utrecht en Rotterdam waar volgens Milieudefensie de lucht zo sterk is vervuild dat de Europese wet op de luchtkwaliteit wordt overtreden.

De burgers die met de verkeersborden in actie komen hebben zich na een oproep in november gemeld bij Milieudefensie als ‘Luchtwachter’. Die zetten zich lokaal in om burgers en overheid bewust te maken van de ongezonde situatie in de stad. De onthulling van de borden is volgens Milieudefensie het startsein van een jaar lang actie voor gezonde lucht.

De waarschuwingsborden die donderdagochtend in elke stad op hetzelfde tijdstip worden onthuld zijn geel met de tekst ‘Let op! Ongezonde lucht!’ In het midden is een driehoekig verkeersbord te zien met daarop een auto die een zwarte wolk uitlaatgas produceert.

Volgens Milieudefensie is de lucht overal in Nederland ongezond. Er zit te veel ziekmakende stikstofdioxide in.