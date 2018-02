Binnenkort plan ouderschapsverlof partner

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt ,,binnenkort” met zijn plan om het ouderschapsverlof voor de partner van de moeder uit te breiden. Het gaat dan om één week volledige doorbetaling en vijf weken 70 procent, waar werkgevers en werknemers premie voor gaan betalen.

Dat is een andere vorm dan de Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert. In die regeling kunnen beide ouders ieder 26 keer het aantal arbeidsuren per week inzetten voor het verlof. Zes weken verlof worden volledig doorbetaald. Het geld hiervoor komt uit de belastingpot.

Koolmees wijst erop dat Nederland achterloopt vergeleken met andere landen. ,,In landen om om heen hebben partners van vrouwen die een kind krijgen veel vaker langer verlof. Dat is goed voor de arbeidsmarkt. Dat is ook goed voor de band tussen ouder en kind. En die regeling gaan we dus ook uitwerken.”