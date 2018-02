Kaag wil meldpunt voor wangedrag hulpverlener

In crisisgebieden moeten meldpunten komen waar slachtoffers wangedrag van hulpverleners kunnen melden. Dat wil minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking. De hulpsector is in opspraak geraakt door enkele misstanden uit het verleden.

Onlangs kwam naar buiten dat medewerkers van de Britse Oxfam in 2011 op Haïti bij seksfeesten met jonge prostituees waren. Daarna kwamen nog enkele misstanden aan het licht. Oxfam International gaat onderzoek doen naar gevallen van misbruik en wangedrag. De zaak kost haar veel leden.

Kaag overlegt nog deze maand met de sector over ,,deze enorme crisis, deze beschamende situatie”. Ze gaat dan vertellen wat ze van de organisaties verwacht. Ook stelt ze extra eisen aan de sector. Risico’s zoals seksueel misbruik zijn in het verleden ,,onvoldoende benoemd”, meent ze.

De minister wil samen met haar Britse collega een voortrekkersrol gaan spelen in de bestrijding van de misstanden. ,,Het is niet alleen genoeg om het achteraf te horen, we willen werken aan preventie.”